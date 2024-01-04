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В "Енергоатомі" озвучили причину недопуску росіянами МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС

Енергодар, Четвер 04 січня 2024 18:54
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В "Енергоатомі" озвучили причину недопуску росіянами МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС Архівне фото: президент "Енергоатому" Петро Котін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Недопуск експертів МАГАТЕ в реакторні зали Запорізької АЕС є спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Енергоатому" Петра Котіна.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, факт недопуску експертів моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії до реакторних залів, де розташовані активні зони реакторів і міститься відпрацьоване ядерне паливо, може бути спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС.

Він наголошує, що єдиним легітимним оператором найбільшого в Європі атомного об'єкта - Запорізької АЕС - є "Енергоатом", тож лише повернення станції під повний контроль України може забезпечити її ядерну та радіаційну безпеку.

"Єдиний вихід - повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це ключова передумова для відновлення не тільки ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права", - зазначив Котін.

Що передувало

Учора стало відомо, що експертів Міжнародного агентства з атомної енергії не пускають у частину залів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Експерти МАГАТЕ, як і раніше, не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків №№ 1, 2 і 6", - йдеться в заяві.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ вперше не були допущені до реакторної зали енергоблока, який перебував у "холодному зупині". Тут знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо.

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