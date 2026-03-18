Энергия в обмен на "единство": Китай сделал Тайваню предложение на фоне ситуации в Иране

Китай предлагает Тайваню "воссоединение", обещая обеспечить энергетическую безопасность острова на фоне глобальной нестабильности из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа отметил, что в случае "мирного воссоединения" Тайвань получит стабильные поставки энергоресурсов и улучшение условий жизни.
"Мы готовы предоставить нашим соотечественникам с Тайваня стабильную и надежную энергетическую и ресурсную безопасность, чтобы они могли жить лучше", - говорится в его заявлении.
Президент Тайваня Лай Чин-де созвал встречу правящей Демократической прогрессивной партии, во время которой сообщил, что ресурсов на острове достаточно на ближайшие месяцы.
"Тайвань применил диверсифицированный и многоисточниковый стратегический подход к импорту энергоносителей", - заявил он.
Reuters напомнило, что Китай уже давно предлагает Тайваню автономию по принципу "одна страна - две системы", если тот согласится перейти под контроль Пекина.
Напомним, Китай считает Тайвань своей сепаратистской провинцией, которая рано или поздно должна снова оказаться под контролем Пекина. Тайвань считает себя независимым государством с собственной конституцией и демократически избранными лидерами.
Лидер КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что "воссоединение" с Тайванем необходимо и не исключил использования силы для достижения этой цели.
В последние годы напряжение возросло из-за активизации военных учений Китая вблизи острова, рост кибератак и попытки ограничить международную поддержку Тайбэя.
По данным западных разведок, вторжение Китая на Тайвань возможно уже в ноябре 2026 года.
Отметим, в декабре Госдеп США объявил, что Тайвань получит пакет вооружений стоимостью более 11 млрд долларов. Это крупнейшая продажа американского оружия Тайваню.
Поставки включают ракеты, беспилотники, артиллерийские системы и военное программное обеспечение.