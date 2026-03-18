Энергия в обмен на "единство": Китай сделал Тайваню предложение на фоне ситуации в Иране

15:13 18.03.2026 Ср
2 мин
Пекин решил воспользоваться обострением ситуации на Ближнем Востоке
aimg Валерий Ульяненко
Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)

Китай предлагает Тайваню "воссоединение", обещая обеспечить энергетическую безопасность острова на фоне глобальной нестабильности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Представитель Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа отметил, что в случае "мирного воссоединения" Тайвань получит стабильные поставки энергоресурсов и улучшение условий жизни.

"Мы готовы предоставить нашим соотечественникам с Тайваня стабильную и надежную энергетическую и ресурсную безопасность, чтобы они могли жить лучше", - говорится в его заявлении.

Президент Тайваня Лай Чин-де созвал встречу правящей Демократической прогрессивной партии, во время которой сообщил, что ресурсов на острове достаточно на ближайшие месяцы.

"Тайвань применил диверсифицированный и многоисточниковый стратегический подход к импорту энергоносителей", - заявил он.

Reuters напомнило, что Китай уже давно предлагает Тайваню автономию по принципу "одна страна - две системы", если тот согласится перейти под контроль Пекина.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Напомним, Китай считает Тайвань своей сепаратистской провинцией, которая рано или поздно должна снова оказаться под контролем Пекина. Тайвань считает себя независимым государством с собственной конституцией и демократически избранными лидерами.

Лидер КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что "воссоединение" с Тайванем необходимо и не исключил использования силы для достижения этой цели.

В последние годы напряжение возросло из-за активизации военных учений Китая вблизи острова, рост кибератак и попытки ограничить международную поддержку Тайбэя.

По данным западных разведок, вторжение Китая на Тайвань возможно уже в ноябре 2026 года.

Отметим, в декабре Госдеп США объявил, что Тайвань получит пакет вооружений стоимостью более 11 млрд долларов. Это крупнейшая продажа американского оружия Тайваню.

Поставки включают ракеты, беспилотники, артиллерийские системы и военное программное обеспечение.

