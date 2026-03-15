Китай возобновил активность авиации возле Тайваня после перерыва, - Reuters

11:54 15.03.2026 Вс
2 мин
За последние сутки в районе Тайваньского пролива наблюдали 26 китайских военных самолетов
Ірина Глухова
Фото иллюстративное: Китай возобновил активность авиации возле Тайваня после перерыва (Getty Images)

Тайвань заявил о возобновлении масштабной активности китайских военных самолетов в районе острова после необъяснимого перерыва, длившегося более двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации миниобороны Тайваня, в течение последних суток в районе Тайваньского пролива зафиксировано 26 китайских самолетов.

Последний раз такое количество самолетов зафиксировали 25 февраля, когда Китай в рамках "совместного патрулирования боевой готовности" направил к острову 30 самолетов.

С 27 февраля Тайвань не регистрировал появления китайской военной авиации до 7 марта, когда два самолёта были замечены на крайнем юго-западе острова. С тех пор отмечались лишь единичные незначительные инциденты.

Китай пока не комментирует последнюю активность своей авиации.

Эксперты и чиновники в Тайбэе предполагают, что уменьшение интенсивности полетов могло быть связано с изменением тактики давления со стороны Пекина накануне визита президента США Дональда Трампа в Китай, запланированного на 31 марта, а также с продолжающимися кадровыми чистками среди высокопоставленных китайских генералов, которые проводит лидер КНР Си Цзиньпин.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку отметил, что хотя самолеты пока не проводят активных действий, китайские военные корабли вокруг острова остаются, и угроза со стороны Китая остается актуальной.

Накануне Управление Китая по делам Тайваня резко раскритиковало президента Тайваня Лай Чинте за выступление, в котором он говорил о необходимости увеличения расходов на оборону и защиту демократии на острове.

Где находится Тайвань

Тайвань - остров примерно в 160 км от побережья юго-восточного Китая.

Он расположен в так называемой "первой островной цепи", где находятся, в частности, территории, дружественные США, имеющие ключевое значение для американской внешней политики.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Китай считает Тайвань своей сепаратистской провинцией, которая рано или поздно должна снова оказаться под контролем Пекина.

Зато Тайвань считает себя независимым государством с собственной конституцией и демократически избранными лидерами.

Лидер КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что "воссоединение" с Тайванем необходимо и не исключил использования силы для достижения этой цели.

В последние годы напряжение возросло из-за активизации военных учений Китая вблизи острова, роста кибератак и попытки ограничить международную поддержку Тайбэя

По данным западных разведок, вторжение Китая на Тайвань возможно уже в ноябре 2026 года.

