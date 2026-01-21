RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Энергетики и коммунальщики, которые ликвидируют последствия ударов РФ, получат "бронь"

Фото: энергетики и коммунальщики, которые ликвидируют последствия ударов РФ, получат "бронь" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Работники энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, будут забронированы от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский после энергетического селектора сообщил, что премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации.

"Для таких компаний уже есть решение о бронировании 100 % персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на недостаток кадров - города имеют ресурс для привлечения людей на работу", - отметил президент.

 

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, с осени 2025 года Россия регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. С начала этого отопительного сезона в стране не было ни одного дня без обстрелов энергетики.

Из-за постоянных вражеских атак в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где после ударов оккупанта 9 января и последующих атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.

С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 20 января Россия снова атаковала украинскую энергетику. В результате масштабной атаки тысячи домов в Киеве остались без отопления.

По состоянию на 21 января в Киеве до сих пор без отопления около 4000 домов, почти 60% столицы не имеют электроэнергии.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что с октября 2025 года РФ повредила около 8,5 ГВт энергогенерации Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийБронирование от мобилизацииВойна в УкраинеЭнергетики