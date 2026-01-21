Энергетики и коммунальщики, которые ликвидируют последствия ударов РФ, получат "бронь"

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, с осени 2025 года Россия регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. С начала этого отопительного сезона в стране не было ни одного дня без обстрелов энергетики.

Из-за постоянных вражеских атак в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где после ударов оккупанта 9 января и последующих атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.

С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 20 января Россия снова атаковала украинскую энергетику. В результате масштабной атаки тысячи домов в Киеве остались без отопления.

По состоянию на 21 января в Киеве до сих пор без отопления около 4000 домов, почти 60% столицы не имеют электроэнергии.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что с октября 2025 года РФ повредила около 8,5 ГВт энергогенерации Украины.