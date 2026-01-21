Енергетики та комунальники, які ліквідують наслідки ударів РФ, отримають "бронь"

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, з осені 2025 року Росія регулярно атакує енергетичну інфраструктуру України. З початку цього опалювального сезону в країні не було жодного дня без обстрілів енергетики.

Через постійні ворожі атаки в Україні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Найскладніша ситуація наразі у Києві, де після ударів окупанта 9 січня і подальших атак виникли серйозні проблеми з теплом, водою та світлом.

З 15 січня в столиці працює спеціальний штаб, створений за дорученням президента для ліквідації наслідків обстрілів.

У ніч на 20 січня Росія знову атакувала українську енергетику. Внаслідок масштабної атаки тисячі будинків у Києві залишилися без опалення.

Станом на 21 січня у Києві досі без опалення близько 4000 будинків, майже 60 % столиці не мають електроенергії.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що з жовтня 2025 року РФ пошкодила близько 8,5 ГВт енергогенерації України.