НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Енергетики та комунальники, які ліквідують наслідки ударів РФ, отримають "бронь"

Фото: енергетики та комунальники, які ліквідують наслідки ударів РФ, отримають "бронь" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Працівники енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, будуть заброньовані від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський після енергетичного селектора повідомив, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко і міністр оборони Михайло Федоров перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації.

"Для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів - міста мають ресурс для залучення людей на роботу", - зазначив президент.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, з осені 2025 року Росія регулярно атакує енергетичну інфраструктуру України. З початку цього опалювального сезону в країні не було жодного дня без обстрілів енергетики.

Через постійні ворожі атаки в Україні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Найскладніша ситуація наразі у Києві, де після ударів окупанта 9 січня і подальших атак виникли серйозні проблеми з теплом, водою та світлом.

З 15 січня в столиці працює спеціальний штаб, створений за дорученням президента для ліквідації наслідків обстрілів.

У ніч на 20 січня Росія знову атакувала українську енергетику. Внаслідок масштабної атаки тисячі будинків у Києві залишилися без опалення.

Станом на 21 січня у Києві досі без опалення близько 4000 будинків, майже 60 % столиці не мають електроенергії.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що з жовтня 2025 року РФ пошкодила близько 8,5 ГВт енергогенерації України.

