Энергетики отменили экстренные отключения света, которые вводили из-за атаки РФ

В ДТЭК отметили, что по состоянию на 9:00 в Днепропетровской и Донецкой областях отменены экстренные ограничения.

Также известно, что, по указанию "Укрэнерго", аварийные отключения также отменили в Кировоградской и Полтавской областях.

Стоит отметить, что экстренные ограничения были введены по Украине утром 15 января из-за ракетной атаки России. Отключения ввели не во всех регионах. Ограничения касались Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Кировоградской областей.