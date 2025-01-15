Энергетики отменили экстренные отключения света, которые вводили из-за атаки РФ

Экстренные отключения света по Украине утром 15 января отменили. Их ввели на фоне массированной атаки России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В ДТЭК отметили, что по состоянию на 9:00 в Днепропетровской и Донецкой областях отменены экстренные ограничения.
Также известно, что, по указанию "Укрэнерго", аварийные отключения также отменили в Кировоградской и Полтавской областях.
Стоит отметить, что экстренные ограничения были введены по Украине утром 15 января из-за ракетной атаки России. Отключения ввели не во всех регионах. Ограничения касались Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Кировоградской областей.
В ночь на 15 января российские войска выпустили по Украине ракеты. Воздушные силы ВСУ сообщали о взлете группы Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.
Движение крылатых ракет фиксировали на севере, юге, в центральных и западных областях.
Известно, что россияне направили ракеты на Ивано-Франковскую область. Там целью была критическая инфраструктура. Кроме того, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру во Львовской области.
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