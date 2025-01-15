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На Прикарпатье целью обстрела была критическая инфраструктура, - ОВА

Среда 15 января 2025 09:14
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На Прикарпатье целью обстрела была критическая инфраструктура, - ОВА Иллюстративное фото: на Прикарпатье целью обстрела была критическая инфраструктура (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время утреннего обстрела Украины враг применил различные типы вооружения. На Прикарпатье для россиян целью была критическая инфраструктура региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светланы Онищук.

По словам Онищук, во время массированного обстрела противовоздушная оборона (ПВО) работала и в Ивано-Франковской области, где целью для россиян были объекты критической инфраструктуры.

"К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация - под контролем", - добавила она.

Обстрел Украины

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно прибегают к массированным обстрелам территории Украины, применяя различные типы вооружения, что создает угрозу для гражданского населения.

Сегодняшнее утро не стало исключением. Сначала враг запустил беспилотные летательные аппараты (БпЛА), а чуть позже стало известно, что Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС. Под утро Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о пусках российских ракет.

В результате атаки в ряде областей были введены экстренные отключения света.

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