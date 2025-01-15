Енергетики скасували екстрені відключення світла, які вводили через атаку РФ

У ДТЕК зазначили, що станом на 9:00 у Дніпропетровській та Донецькій областях скасовані екстрені обмеження.

Також відомо, що, за вказівкою "Укренерго", аварійні відключення також скасували у Кіровоградській та Полтавській областях.

Варто зазначити, що екстрені обмеження були запроваджені по Україні зранку 15 січня через ракетну атаку Росії. Відключення ввели не в усіх регіонах. Обмеження стосувалися Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької та Кіровоградської областей.