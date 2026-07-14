ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Энди Бернем станет премьером Британии, ни один соперник уже не может его догнать

07:46 14.07.2026 Вт
3 мин
За количество голосов в его пользу теперь не может тягаться ни один другой претендент
aimg Екатерина Коваль
Энди Бернем станет премьером Британии, ни один соперник уже не может его догнать Фото: будущий премьер-министр Великобритании Энди Бернем рядом с коллегой Киром Стармером (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Энди Бернем станет следующим премьер-министром Британии – его поддержали 349 депутатов-лейбористов, включая весь действующий кабинет Кира Стармера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как голосовали депутаты

В понедельник депутат от Мейкерфилда получил еще 27 номинаций, доведя общее количество голосов в свою пользу с 322 на прошлой неделе до 349. Не определились только 54 депутата, включая Стармера и Шабану Махмуд, которая не может выдвигать кандидатов из-за своей роли председателя исполнительного комитета партии.

Это означает, что ни один другой претендент уже не наберет необходимых 81 номинации, чтобы вообще войти в гонку за лидерство.

Когда Бернем станет премьером

Бернем должен заменить Стармера в должности лидера Лейбористской партии в пятницу, 17 июля, а уже в следующий понедельник, 20 июля, - войти в резиденцию на Даунинг-стрит как премьер-министр.

На онлайн-встрече с парламентской фракцией лейбористов он призвал депутатов объединиться вокруг его лидерства.

Какие обещания дал Бернем

Бернем пообещал сформировать "широкий" кабинет по традиции лейбористского движения - все назначения на следующей неделе будут отражать вклад, опыт и преданность делу представителей всех крыльев партии.

Он также пообещал создать "команду и культуру, где каждого ценят, видят и слышат", стремясь быть подотчетным, доступным и открытым для депутатов, чтобы обратная связь поступала от фракции через местные общины и возвращалась к руководству партии.

Дань памяти и благодарность Стармеру

Бернем начал встречу с памяти Энн Отдекомб, заявив, что мнения лейбористов с ее семьей и друзьями, и призвав дать полиции ресурсы и время для расследования ее смерти.

Он также поблагодарил Стармера, который подходит за последние дни в должности премьера, за принятие "закона Хиллсборо", отметив, что премьер сдержал обещание, данное семьям жертв трагедии 1989 года.

"Закон Хиллсборо" - законодательство об обязанности должностных лиц быть откровенными в ходе расследований, принятое в честь семей 97 погибших на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году, которых полиция тогда ложно обвинила в трагедии.

Еще до официального утверждения Бернемуже раскрывал планы об Украине, пообещав продолжать поддержку на том же уровне, а также назвав несколько внешнеполитических приоритетов в должности главы правительства.

Политический кризис в Британии обострился после сокрушительного поражения лейбористов на местных выборах - еще в мае группа влиятельных членов правительства, в частности глава МИД Иветт Купер, согласовала общую позицию о необходимости смены руководства. Именно Бернема тогда назвали главным преемником Стармера .

Сам Стармер после отставки может возглавить одну из самых влиятельных структур в мире – по данным СМИ, он рассматривает возможность стать генеральным секретарем НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кир Стармер
Новости
Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы
Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы
Аналитика
Украина откроет экспорт оружия? Кто получит шанс продавать за границу и как реагирует оборонка
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Украина откроет экспорт оружия? Кто получит шанс продавать за границу и как реагирует оборонка