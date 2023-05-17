RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Енакиево местные сообщают о взрывах

Фото: в Енакиево месте сообщают о взрывах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области в среду, 17 мая, местные жители слышали звуки, похожие на взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась.

Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о взрыве в городе.

"Оккупированное Енакиево встречает Украинскую Бавовну. Красиво", - написал он.

Фото: взрыв в Енакиево

Напомним, что во временно оккупированном Токмаке также раздавались взрывы.

Ранее сообщалось, что оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" из Токмака в Бердянск.

Перед этим стало известно, что на оккупированных территориях Запорожской области войска РФ готовятся к обороне.

Детальнее о том, действительно ли оккупанты уже готовятся отступать с юга читайте в материале РБК-Украина "Жест доброй воли"? Начали ли россияне бежать с юга и почему объявили эвакуацию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕнакиевоВойна России против Украины