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У Єнакієвому місцеві повідомляють про вибухи

Фото: у Єнакієвому місцеві повідомляють про вибухи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В тимчасово окупованому місті Єнакієве Донецької області у середу, 17 травня, місцеві жителі чули звуки, схожі на вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Пізніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив про вибух у місті.

"Окуповане Енакієво зустрічає Українську Бавовну. Красиво", - написав він.

Фото: вибух у Єнакієве

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Токмаку також лунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що окупанти проводять так звану "евакуацію" з Токмака до Бердянська.

Перед цим стало відомо, що на окупованих територіях Запорізької області війська РФ готуються до оборони.

Детальніше про те, чи справді окупанти вже готуються відступати з півдня читайте в матеріалі РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію".

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