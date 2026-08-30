Эмоциональный контроль на работе и в жизни: почему ученые предостерегают от "идеального" ИИ

Алгоритмы принимают решения за человека

Чтоб оценить последствия внедрения совершенных технологий распознавания чувств, Прежан смоделировала несколько сценариев грядущего.

В одном из них хирург приходит в больницу перед сложнейшей операцией, но система ERT фиксирует его эмоциональную нестабильность. Руководство отстраняет врача от работы.

Причина тревоги алгоритма не имела отношения к его профессионализму: врач переживает тяжелый развод и волнуется за ребенка.

Несмотря на то, что он сознательно оставил личные проблемы вне работы, технология расценила его состояние как риск выполнения служебных обязанностей.

В результате человек вынужден раскрывать и оправдывать перед работодателем тайны личной жизни, ведь система уже вынесла свой вердикт.

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Изменение правил социального взаимодействия и утрата границ

За жизнь каждый человек исполняет множество социальных ролей: хирурга, отца или матери, партнера, друга или соседа. Обычно мы сами решаем какие границы и пласты своего внутреннего мира открывать в той или иной ситуации.

Использование ERT чревато уничтожением этих границ.

Что происходит?

Потеря конфиденциальности: если скрыть внутренние переживания становится невозможно, граница между частной и профессиональной жизнью окончательно разрушается.

Изменение ритуалов общения: публичное выступление или прощение должностного лица после трагедии могут оценивать не по содержанию, а по "неподдельности" печали по версии ИИ.

При этом врачи, полицейские или политики часто вынуждены сдерживать эмоции ради самозащиты в рамках профессиональной этики, что не делает их профессиональную обязанность менее искренним.

Смещение ориентиров: вместо веры словам и поступкам людей общество может начать ориентироваться исключительно на то, что об их состоянии "сообщает" технология.

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Защита эмоциональной конфиденциальности и будущее регулирование

Сегодня Европейский акт об ИИ (EU AI Act) уже ограничивает использование технологий распознавания эмоций, однако преимущественно из-за их низкой точности на данном этапе.

Исследование Прежан направлено на долгосрочную перспективу: когда алгоритмы станут безошибочными, обществу понадобятся более сильные нравственные аргументы для ограничения их применения.

Технологии ERT не исключительно негативны - они могут помочь в ранней диагностике неврологических расстройств или способствовать людям, которые испытывают трудности с распознаванием эмоций.

Однако защита эмоциональной конфиденциальности, утверждает ученая, не только защита информации. Это сохранение социального пространства, в котором человек сам решает, как позиционировать себя и строить отношения с другими людьми.