ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Откуда во Вселенной взялось золото: ИИ помог приблизиться к ответу

19:13 03.07.2026 Пт
2 мин
Алгоритм обходит ограничения при симуляции космических катастроф
aimg Ольга Завада
Откуда во Вселенной взялось золото: ИИ помог приблизиться к ответу Ученые нашли дешевый способ изучать космос (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Международная команда ученых разработала ШИ-модель RHINE, которая помогает реконструировать процессы образования самых тяжелых элементов во Вселенной, таких как золото и уран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Physical Review.

ШИ-решения от RHINE

Ученые объяснили: во время взрывов сверхновых или столкновений звезд возникает так называемый r-процесс - скорый захват нейтронов.

Атомные ядра молниеносно поглощают свободные нейтроны, которые впоследствии превращаются в протоны, создавая все более тяжелые химические элементы.

Моделирование этого процесса требует одновременного учета поведения тысяч изотопов, что заставляло ученых сильно упрощать теоретические модели из-за отсутствия мощности компьютеров.

Разработанная учеными модель RHINE предлагает эффективную альтернативу.

Откуда во Вселенной взялось золото: ИИ помог приблизиться к ответуМодель RHINE (источник: О. Джаст, З. Сюн, Г. Мартинес-Пинедо, GSI/FAIR)

Как работает новая технология:

Предварительное обучение. Нейросеть сначала тренируют на огромной базе референтных расчетов, содержащих полный набор ядерных реакций.

Гидродинамическая интеграция. Ученая модель прогнозирует скорость выделения ядерной энергии для любого состояния непосредственно при запуске гидродинамических симуляций.

Автономность процессов. ИИ позволяет избежать прямого связывания сложных расчетов нуклеосинтеза с моделированием движения материи, ранее перегружавшей системы.

Благодаря этому подходу алгоритм с высокой точностью воспроизводит процессы выделения тепла, непосредственно влияющие на скорость разлета космического вещества и характеристики фиксируемых телескопами электромагнитных сигналов (килоновых).

Читайте больше : 5 мифов о космосе, в которые мы верили из-за фильмов: NASA разрушило их всех

Проверка данными Hubble

Эффективность новой ИИ-схемы ученые подтвердили путем сравнения результатов с реальными астрономическими наблюдениями.

В частности, использовались данные от 17 августа 2017 года, когда в линзообразной галактике NGC 4993 с помощью гравитационных волн впервые зафиксировали столкновение двух нейтронных звезд, а космический телескоп Hubble задокументировал постепенное угасание вспышки килоновой.

Значение разработки для науки

Использование машинного обучения позволяет экономить колоссальное количество вычислительного времени без потери точности.

Создатели проекта уже выложили исходный код программы RHINE в открытый доступ. В будущем эта модель поможет увязать результаты физических экспериментов на новом ускоряющем комплексе FAIR с реальными астрономическими наблюдениями за звездными взрывами.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект Ученые
Новости
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса