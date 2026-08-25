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OpenAI бросила вызов Microsoft: ChatGPT превращается в ИИ для всего

12:13 25.08.2026 Вт
3 мин
Полная автономность или риск для конфиденциальности?
aimg Ольга Завада
OpenAI бросила вызов Microsoft: ChatGPT превращается в ИИ для всего OpenAI планируют привлечь миллиард пользователей в ChatGPT Work (фото: Pexels)
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OpenAI представила ChatGPT Work - новый инструмент, расширяющий возможности автономных ИИ-агентов. Сервис может самостоятельно выполнять многошаговые рабочие задания, получая прямой доступ к нужным инструментам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитику TechCrunch.

От ответов на вопросы до полного выполнения задач

Приложение ChatGPT Work создано на основе инструмента Codex, однако его адаптировали для специалистов других отраслей - бухгалтеров, аналитиков, маркетологов и менеджеров.

Главное отличие нового продукта состоит в том, что он не просто отвечает на вопросы в формате диалога, а автономно выполняет сложные поручения.

Для этого пользователю необходимо предоставить модели доступ к своим рабочим сервисам - электронной почте, корпоративному мессенджеру Slack, базам данных Notion или Figma и даже календарям.

По словам разработчиков, цель компании - перейти от концепции текстового чата к созданию "цифрового личного помощника", который взял бы на себя всю офисную рутину.

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Технические возможности и реальные кейсы использования

По словам разработчиков, ChatGPT Work интегрируется в рабочую среду и способен прорабатывать большие массивы информации, до которых у человека "не доходят руки".

Представители OpenAI и ранние тестировщики выделяют несколько ключевых сценариев использования сервиса:

Автоматический сбор аналитики: ИИ-агент может самостоятельно прочитать обсуждение проблемы в рабочем чате и создать на базе данных графики и диаграммы.

Создание отчетов и меморандумов: инвесторы и операционные команды используют продукт для автоматического сбора данных о компаниях из разных источников в единые аналитические панели.

Взаимодействие с календарями и почтой: инструмент способен находить во входящих письмах неструктурированную информацию (например, расписание событий) и самостоятельно вносить соответствующие записи в Google Calendar.

Мониторинг исследований: возможна настройка автоматического еженедельного дайджеста научных публикаций и дайджестов по заданной теме.

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Конфиденциальность и настройка

Предоставление чат-боту полного доступа к личной переписке и корпоративным документам вызывает опасения относительно безопасности и конфиденциальности данных.

Ведущий инженер по разработке десктопного приложения OpenAI Эндрю Амбросино признает, что риск случайного утечки конфиденциальной информации существует, однако компания работает над тем, чтобы сделать выполнение задач "максимально безопасным и прогнозируемым".

Кроме вопросов конфиденциальности, пока остаются и технические барьеры:

Сложность настройки прав доступа: предоставление разрешений на чтение или редактирование файлов в облачных хранилищах требует от пользователя дополнительных действий и параллельной работы в веб-версии и мобильном приложении.

Оценка качества работы: в отличие от программного кода, который либо работает, либо нет, оценить качество бизнес-стратегии или презентации, сгенерированной ИИ, гораздо сложнее.

В OpenAI убеждены, что мир готов к переходу на полноценное взаимодействие с ИИ-агентами, а дальнейшее совершенствование языковых моделей сделает подобные инструменты стандартной частью ежедневной работы любого офисного работника.

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