ИИ-фейки о погибших украинцах распространяют в соцсетях: как не стать жертвой

ЦПД обнаружила в соцсетях очередную волну кликбейтных материалов, созданных с помощью ИИ. Авторы таких сообщений намеренно играют на чувствах украинцев, публикуя фейковые трагические кадры с призывами переходить по ссылкам.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

В сети участились случаи распространения эмоциональных сообщений, сопровождающихся изображениями погибших украинцев от российских обстрелов.

Подписи под такими публикациями содержат агрессивный призыв к действию, например, требование перейти по сторонним ссылкам для просмотра "полных списков" или "деталей события".

Какова истинная цель манипуляций?

Проверка показала, что опубликованные фотографии сгенерированы искусственным интеллектом и не имеют никакого отношения к реальным людям или событиям .

Основными целями создателей этой манипулятивной схемы являются:

Накручивание охватов: эмоциональные кадры заставляют пользователей активнее ставить реакции, писать комментарии и распространять сообщение.

Увеличение числа подписчиков: призывы побуждают переходить на другие сомнительные каналы или ресурсы.

Сбор персональных данных: переходы по подозрительным ссылкам могут угрожать потерей учетных записей и сливом конфиденциальной чувствительной информации.

Фейковые фото, сгенерированные ИИ для дестабилизации эмоционального состояния украинского общества (фото: Центр противодействия дезинформации в Telegram)

Как распознать фейковые фото?

Специалисты советуют обращать внимание на детали, часто издающие искусственное происхождение картинки:

Неестественные черты лица: асимметрия, "восковая" или слишком гладкая кожа, странные зрачки или искривленные зубы.

Странные пальцы или руки: анатомические ошибки, чрезмерное или недостаточное количество пальцев, их нереалистичный изгиб.

Нечеткие детали на фоне: размытые сливающиеся между собой объекты или странная геометрия заднего плана.

Неправильные надписи или символы: размытый, искривленный или нечитаемый текст на одежде, вывесках и технике.

Отсутствие контекста: нет конкретной информации о точном месте, времени происшествия и не указан первоисточник фотографии.

Как защитить себя от обмана?

Специалисты призывают критически оценивать любую эмоциональную информацию в соцсетях и соблюдать базовые правила цифровой гигиены:

Не переходить по подозрительным ссылкам , прикрепленным к подобным сообщениям.

Не подписываться на страницы и каналы , спекулирующих на трагедиях и теме войны.

Проверять фотографии и факты в официальных источниках , прежде чем оставлять реакции или распространять публикацию.