ИИ-фейки о погибших украинцах распространяют в соцсетях: как не стать жертвой
ЦПД обнаружила в соцсетях очередную волну кликбейтных материалов, созданных с помощью ИИ. Авторы таких сообщений намеренно играют на чувствах украинцев, публикуя фейковые трагические кадры с призывами переходить по ссылкам.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В сети участились случаи распространения эмоциональных сообщений, сопровождающихся изображениями погибших украинцев от российских обстрелов.
Подписи под такими публикациями содержат агрессивный призыв к действию, например, требование перейти по сторонним ссылкам для просмотра "полных списков" или "деталей события".
Какова истинная цель манипуляций?
Проверка показала, что опубликованные фотографии сгенерированы искусственным интеллектом и не имеют никакого отношения к реальным людям или событиям .
Основными целями создателей этой манипулятивной схемы являются:
Накручивание охватов: эмоциональные кадры заставляют пользователей активнее ставить реакции, писать комментарии и распространять сообщение.
Увеличение числа подписчиков: призывы побуждают переходить на другие сомнительные каналы или ресурсы.
Сбор персональных данных: переходы по подозрительным ссылкам могут угрожать потерей учетных записей и сливом конфиденциальной чувствительной информации.
Фейковые фото, сгенерированные ИИ для дестабилизации эмоционального состояния украинского общества (фото: Центр противодействия дезинформации в Telegram)
Как распознать фейковые фото?
Специалисты советуют обращать внимание на детали, часто издающие искусственное происхождение картинки:
Неестественные черты лица: асимметрия, "восковая" или слишком гладкая кожа, странные зрачки или искривленные зубы.
Странные пальцы или руки: анатомические ошибки, чрезмерное или недостаточное количество пальцев, их нереалистичный изгиб.
Нечеткие детали на фоне: размытые сливающиеся между собой объекты или странная геометрия заднего плана.
Неправильные надписи или символы: размытый, искривленный или нечитаемый текст на одежде, вывесках и технике.
Отсутствие контекста: нет конкретной информации о точном месте, времени происшествия и не указан первоисточник фотографии.
Как защитить себя от обмана?
Специалисты призывают критически оценивать любую эмоциональную информацию в соцсетях и соблюдать базовые правила цифровой гигиены:
Не переходить по подозрительным ссылкам , прикрепленным к подобным сообщениям.
Не подписываться на страницы и каналы , спекулирующих на трагедиях и теме войны.
Проверять фотографии и факты в официальных источниках , прежде чем оставлять реакции или распространять публикацию.