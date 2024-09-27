Йеменские хуситы выпустили ракету в направлении Израиля

Израильские военные сбили выпущенную с территории Йемена ракету класса "земля-земля". Цель была уничтожена с помощью системы ПВО дальнего радиуса действия "Стрела" (Arrow).

Около 0:40 ночи над центральными районами Израиля были включены предупредительные сирены из-за перехвата и опасений относительно падения осколков. Однако по словам военных, ракета была сбита "за пределами границ страны".

Никаких новых инструкций от командования Армии обороны Израиля после атаки не поступало.

Йеменские хуситы сообщили, что их военный представитель вскоре сделает заявление после перехвата ЦАХАЛом выпущенной с территории страны ракеты.

Сведения о пострадавших

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что 17-летняя девушка получила ранения средней тяжести. Это произошло после того, как ее сбила машина, съехавшая на тротуар дороги во время ракетного обстрела.

Девушку в сознании доставили в больницу. Еще 17 человек получили легкие ранения из-за падения по дороге в укрытие либо острого стресса.