Йеменские хуситы выпустили ракету в направлении Израиля

Йеменские хуситы запустили ракету в направлении Израиля. Система ПВО страны успешно сбила вражескую воздушную цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля.
Израильские военные сбили выпущенную с территории Йемена ракету класса "земля-земля". Цель была уничтожена с помощью системы ПВО дальнего радиуса действия "Стрела" (Arrow).
Около 0:40 ночи над центральными районами Израиля были включены предупредительные сирены из-за перехвата и опасений относительно падения осколков. Однако по словам военных, ракета была сбита "за пределами границ страны".
Никаких новых инструкций от командования Армии обороны Израиля после атаки не поступало.
Йеменские хуситы сообщили, что их военный представитель вскоре сделает заявление после перехвата ЦАХАЛом выпущенной с территории страны ракеты.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что 17-летняя девушка получила ранения средней тяжести. Это произошло после того, как ее сбила машина, съехавшая на тротуар дороги во время ракетного обстрела.
Девушку в сознании доставили в больницу. Еще 17 человек получили легкие ранения из-за падения по дороге в укрытие либо острого стресса.
Группировка йеменских хуситов является союзниками Ирана, палестинского ХАМАСа и ливанской "Хезболлы", и с началом войны в Секторе Газа в октябре 2023 года, противостоит Израилю и странам Запада.
Ранее йеменские террористы уже обстреливали Израиль беспилотниками, а в середине сентября впервые выпустили гиперзвуковую баллистическую ракету в направлении центральных районов страны. Цель успешно сбили израильские силы ПВО.
Тем временем Россия планирует передать хуситам партии противокорабельных ракет "Яхонт", также известных как П-800 "Оникс".
Кроме того, американские военные и партнеры по военной коалиции, регулярно уничтожают беспилотники и ракеты хуситов, которые представляют опасность в акватории Красного моря.
Тем не менее, в начале сентября хуситы атаковали принадлежавшие Греции нефтяные танкеры.
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