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Йеменские хуситы атаковали нефтяные танкеры в Красном море

Вторник 03 сентября 2024 02:44
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Йеменские хуситы атаковали нефтяные танкеры в Красном море Фото: хуситы обстреляли два нефтяных танкера в Красном море (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В понедельник, 2 сентября, хуситы обстреляли два нефтяных танкера в Красном море у побережья Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, террористы атаковали два нефтяных танкера: "Амджад" под флагом Саудовской Аравии и "Голубая лагуна I" под флагом Панамы. Оба судна принадлежат Греции.

Корабли плыли рядом, когда в них попали, но смогли продолжить свой рейс без серьезных повреждений и жертв.

Хуситы взяли на себя ответственность за обстрел "Голубой лагуны" ракетами и беспилотниками, но не упомянули о саудовском танкере.

Один из источников сообщил, что "Амджад" вряд ли был непосредственной мишенью повстанцев.

По сообщению Объединенного морского информационного центра, которым руководят международные военно-морские силы для отслеживания атак хуситов, три баллистические ракеты попали в танкер Blue Lagoon I в 70 морских милях к северо-западу от северного йеменского порта Салиф.

В Центре не исключили, что Blue Lagoon стал мишенью из-за того, что другие суда в структуре его компании недавно заходили в порт Израиля.

"Весь экипаж на борту в безопасности. Судно получило минимальные повреждения, но в помощи не нуждается", - говорится в сообщении Центра.

Атаки йеменских хуситов

С началом войны в Секторе Газа в октябре 2023 года, группировка хуситов в Йемене при поддержке Ирана начала обстреливать коммерческие и торговые суда, следующие через Аденский пролив и Красное море. Таким образом повстанцы выражают солидарность с палестинским движением ХАМАС.

С тех пор боевики реализовали более 70 атак, в которых потопили два судна, захватили еще одно и убили по меньшей мере трех моряков.

Коалиция США и стран ЕС ввела в регион свой флот и военных и помогает Израилю и другим странам бороться с атаками повстанцев.

На днях хуситы обстреляли танкер Sounion в Красном море. Террористы позволили спасателям добраться до судна, чтобы не допустить катастрофического разлива нефтепродуктов.

В августе военные США уничтожили два судна йеменских террористов.

А в конце июля американские военные уничтожили несколько установок хуситов в одном из районов Йемена.

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