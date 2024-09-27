Єменські хусити випустили ракету в напрямку Ізраїлю

Ізраїльські військові збили випущену з території Ємену ракету класу "земля-земля". Ціль було знищено за допомогою системи ППО дальнього радіусу дії "Стріла" (Arrow).

Близько 0:40 ночі над центральними районами Ізраїлю були ввімкнуті попереджувальні сирени через перехоплення і побоювання щодо падіння осколків. Однак за словами військових, ракета була збита "за межами кордонів країни".

Жодних нових інструкцій від командування Армії оборони Ізраїлю після атаки не надходило.

Єменські хусити повідомили, що їхній військовий речник незабаром зробить заяву після перехоплення ЦАХАЛом випущеної з території країни ракети.

Інформація про постраждалих

Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомляє, що 17-річна дівчина отримала поранення середньої тяжкості. Це сталося після того, як її збила машина, що з'їхала на узбіччя дороги під час ракетного обстрілу.

Дівчину при свідомості доставили у лікарню. Ще 17 осіб отримали легкі поранення через падіння дорогою в укриття або гострий стрес.