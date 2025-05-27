Йеменские хуситы атаковали баллистикой Израиль

Военное противостояние Израиля и хуситов

Йеменская террористическая группировка хуситов с 2023 года атакует гражданские торговые суда в акватории Красного моря и Аденского пролива. Вооружение террористам преимущественно предоставляет Иран.

Боевики устраивают эти нападения в знак солидарности с палестинской группировкой ХАМАС, которая воюет против израильской армии в Секторе Газа. Также хуситы периодически наносят ракетные удары по территории Израиля.

Последний раз террористы атаковали баллистическими ракетами Израиль 18 мая. Военные ЦАХАЛ так же перехватили вражескую цель.

В начале мая хуситы обстреляли баллистикой территорию аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Израильские силы ПВО не смогли перехватить ракету, в результате удара шесть человек получили ранения.

Авиация Израиля в ответ масштабно обстреляла позиции хуситов в Йемене. В частности, был серьезно поврежден торговый порт Ходейда.

Президент США Дональд Трамп 6 мая заявил, что американские военные прекращают удары по хуситам в Йемене.

Оман выступил посредником в мирных переговорах между США и боевиками.

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