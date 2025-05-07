США и хуситы договорились прекратить огонь: Оман выступил посредником

В Омане заявили, что страна выступила посредником в прекращении огня между США и йеменскими хуситами.

В частности, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Америка прекратит бомбить хуситов в Йемене, поскольку связанная с Ираном группировка согласилась прекратить прерывать важные судоходные пути на Ближнем Востоке.

Вскоре Оман прокомментировал это, заявив, что страна выступила посредником в соглашении о прекращении огня. Также в заявлении говорится, что они одна из сторон не будет нападать на другую, включая американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

"После недавних обсуждений и контактов, проведенных Султанатом Оман с Соединенными Штатами и соответствующими властями в Сане, в Республике Йемен, с целью деэскалации, усилия привели к заключению соглашения о прекращении огня между двумя сторонами. В будущем ни одна из сторон не будет преследовать другую, включая американские суда, в Красном море и Баб-эль-Мандабском проливе, обеспечивая свободу судоходства и беспрепятственное движение международных коммерческих судов", - заявил спикер МИД.

Также в заявлении Омана сказано, что султанат выражает благодарность обеим сторонам за конструктивный подход, "который привел привел к этому долгожданному результату". Там выразили надежду, что подход приведет к дальнейшему программу по многим региональным вопросам, направленным "на достижение справедливости, мира и процветания для всех.