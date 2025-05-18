Йеменские хуситы атаковали баллистикой Израиль
Группировка йеменских хуситов запустила баллистическую ракету в направлении Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ и The Times of Israel.
"Системы противовоздушной обороны ВВС Израиля работают над перехватом угрозы. Общественность призывают придерживаться инструкций Командования тыла", - говорится в сообщении в 01:57 по местному времени, которое аналогично Киевскому.
The Times of Israel сообщило об успешном перехвате военными баллистической ракеты средствами противовоздушной обороны.
Отмечается, что по всей центральной части Израиля прозвучали сирены. За пять минут до сирен было объявлено раннее предупреждение, которое оповестило жителей о ракетной атаке дальнего радиуса действия через push-оповещение на их телефоны.
Пока сообщений о ранениях или разрушениях в результате атаки, не поступало.
Издание сообщило, что с 18 марта, когда ЦАХАЛ возобновила наступление против ХАМАСа в Секторе Газа, йеменские хуситы запустили по Израилю 35 баллистических ракет и по меньшей мере 10 беспилотников. Несколько ракет не достигли цели.
Война Израиля и йеменских хуситов
Террористическая группировка хуситов в Йемене поддерживается Ираном. С 2023 года боевики обстреливают коммерческие торговые корабли, следующие через Аденский пролив и Красное море. Таким образом исламисты выражают поддержку палестинскому движению ХАМАС, с которым в Секторе Газа воюет израильская армия.
Кроме того, йеменские террористы регулярно обстреливают ракетами Израиль.
4 мая хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Взрыв прогремел непосредственно на территории аэродрома.
Израильские силы ПВО пытались перехватить ракету, но этого не произошло. В результате атаки, шесть человек получили ранения.
5 мая военно-воздушные силы Израиля провели масштабную атаку на Йемен. В частности, была поражена территория порта Ходейда.
6 мая израильская армия ударила по йеменской столице Сане и повредила аэропорт.
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