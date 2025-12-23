ua en ru
Главная » Новости » В мире

В Йемене договорились о крупнейшем обмене заключенными за 11 лет войны

Вторник 23 декабря 2025 20:37
В Йемене договорились о крупнейшем обмене заключенными за 11 лет войны Иллюстративное фото: хуситы-боевики (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Йемене международно признанное правительство и повстанцы-хуситы договорились об освобождении 2900 заключенных в крупнейшем обмене за 11 лет войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил посол Саудовской Аравии Мохамед аль-Джабир, пишет издание АР.

Так, стало известно, что международно признанное правительство Йемена и поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы согласились на самый большой обмен заключенными за 11-летнюю гражданскую войну в стране. Ожидается освобождение 2900 удерживаемых лиц.

Посол Саудовской Аравии Мохамед аль-Джабир отметил, что это позволит заключенным вернуться к своим семьям и станет важным шагом для укрепления доверия и спокойствия в стране.

По словам саудовских и хуситских чиновников, соглашение было подписано под наблюдением Офиса специального посланника ООН в Йемене и Международного комитета Красного Креста. Оно было достигнуто после 12-дневных переговоров в столице Омана Маскате, ставших десятой попыткой сторон выполнить положения Стокгольмского соглашения 2018 года по освобождению всех удерживаемых лиц.

Среди освобожденных будут граждане Йемена, Саудовской Аравии и Судана.

Абделькадер аль-Муртада, председатель хуситского Национального комитета по делам заключенных, сообщил, что соглашение предусматривает освобождение йеменцев, семи граждан Саудовской Аравии и 23 граждан Судана.

Специальный посланник ООН Ганс Грундберг назвал соглашение "позитивным и значимым шагом", который поможет облегчить страдания заключенных и их семей.

Кристин Чиполла, глава делегации МККК в Йемене, заявила, что организация готова обеспечить безопасное и достойное воссоединение освобожденных с их семьями.

Что известно о гражданской войне в Йемене

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда шиитские повстанцы-хуситы захватили столицу Сану и большинство северных территорий.

Международно признанное правительство Йемена было вынуждено отступить на юг, где его поддерживает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Война унесла жизни более 150 000 человек и привела к одному из худших гуманитарных кризисов в мире.

Напомним, что в июле 2025 года США ввели санкции против компаний, которые сотрудничают с хуситами. Как отметили в Минфине США, хуситы ежегодно получают сотни миллионов долларов, взимая налог с импорта нефтепродуктов в контролируемую ими территорию Йемена.

При этом ранее президент США Дональд Трамп объявлял, что Соединенные Штаты начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене.

