В Йемене договорились о крупнейшем обмене заключенными за 11 лет войны
В Йемене международно признанное правительство и повстанцы-хуситы договорились об освобождении 2900 заключенных в крупнейшем обмене за 11 лет войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил посол Саудовской Аравии Мохамед аль-Джабир, пишет издание АР.
Так, стало известно, что международно признанное правительство Йемена и поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы согласились на самый большой обмен заключенными за 11-летнюю гражданскую войну в стране. Ожидается освобождение 2900 удерживаемых лиц.
Посол Саудовской Аравии Мохамед аль-Джабир отметил, что это позволит заключенным вернуться к своим семьям и станет важным шагом для укрепления доверия и спокойствия в стране.
По словам саудовских и хуситских чиновников, соглашение было подписано под наблюдением Офиса специального посланника ООН в Йемене и Международного комитета Красного Креста. Оно было достигнуто после 12-дневных переговоров в столице Омана Маскате, ставших десятой попыткой сторон выполнить положения Стокгольмского соглашения 2018 года по освобождению всех удерживаемых лиц.
Среди освобожденных будут граждане Йемена, Саудовской Аравии и Судана.
Абделькадер аль-Муртада, председатель хуситского Национального комитета по делам заключенных, сообщил, что соглашение предусматривает освобождение йеменцев, семи граждан Саудовской Аравии и 23 граждан Судана.
Специальный посланник ООН Ганс Грундберг назвал соглашение "позитивным и значимым шагом", который поможет облегчить страдания заключенных и их семей.
Кристин Чиполла, глава делегации МККК в Йемене, заявила, что организация готова обеспечить безопасное и достойное воссоединение освобожденных с их семьями.
Что известно о гражданской войне в Йемене
Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда шиитские повстанцы-хуситы захватили столицу Сану и большинство северных территорий.
Международно признанное правительство Йемена было вынуждено отступить на юг, где его поддерживает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
Война унесла жизни более 150 000 человек и привела к одному из худших гуманитарных кризисов в мире.
Напомним, что в июле 2025 года США ввели санкции против компаний, которые сотрудничают с хуситами. Как отметили в Минфине США, хуситы ежегодно получают сотни миллионов долларов, взимая налог с импорта нефтепродуктов в контролируемую ими территорию Йемена.
При этом ранее президент США Дональд Трамп объявлял, что Соединенные Штаты начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене.