США ввели санкции против компаний, которые сотрудничают с хуситами
Министерство финансов США объявило о санкциях против двух физических и пяти юридических лиц, которые получают прибыль от отмывания денег и импорта нефтепродуктов в контролируемую хуситами территорию Йемена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.
Как отметили в Минфине США, хуситы ежегодно получают сотни миллионов долларов, взимая налог с импорта нефтепродуктов на контролируемую ими территорию Йемена.
Санкции США касаются пяти компаний, которые зарегистрированы в Йемене и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и являются "одними из крупнейших импортеров нефтепродуктов и отмывателей денег, приносящих прибыль хуситам".
"Эти сети теневых предприятий являются основой террористической машины хуситов, и Министерство финансов использует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы разрушить эти схемы", - отметил заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер.
Санкции США против хуситов
Напомним, в январе прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против ключевых лиц йеменских хуситов за их поддержку террористических актов, направленных против торгового судоходства в Красном море.
А в июне 2025 года США ввели санкции против десяти человек, кораблей и компаний, чтобы заблокировать сырьевые поступления для йеменских хуситов, которые регулярно атакуют коммерческие суда-грузоотправители в Красном море.
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