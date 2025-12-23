В Ємені домовилися про найбільший обмін ув’язненими за 11 років війни

В Ємені міжнародно визнаний уряд та повстанці-хусити домовилися про звільнення 2900 ув’язнених у найбільшому обміні за 11 років війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив посол Саудівської Аравії Мохамед аль-Джабір, пише видання АР.

Так, стало відомо, що міжнародно визнаний уряд Ємену та підтримувані Іраном повстанці-хусити погодилися на найбільший обмін ув’язненими за 11-річну громадянську війну в країні. Очікується звільнення 2900 утримуваних осіб.

Посол Саудівської Аравії Мохамед аль-Джабір зазначив, що це дозволить ув’язненим повернутися до своїх сімей і стане важливим кроком для зміцнення довіри та спокою в країні.

За словами саудівських та хуситських чиновників, угоду було підписано під наглядом Офісу спеціального посланника ООН у Ємені та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вона була досягнута після 12-денних переговорів у столиці Оману Маскаті, що стали десятою спробою сторін виконати положення Стокгольмської угоди 2018 року щодо звільнення всіх утримуваних осіб.

Серед звільнених будуть громадяни Ємену, Саудівської Аравії та Судану.

Абделькадер аль-Муртада, голова хуситського Національного комітету у справах в’язнів, повідомив, що угода передбачає звільнення єменців, семи громадян Саудівської Аравії та 23 громадян Судану.

Спеціальний посланець ООН Ганс Грундберг назвав угоду "позитивним і значущим кроком", який допоможе полегшити страждання ув’язнених та їхніх родин.

Крістін Чіполла, голова делегації МКЧХ у Ємені, заявила, що організація готова забезпечити безпечне та гідне возз’єднання звільнених із їхніми сім’ями.