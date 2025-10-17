ua en ru
єМалятко, выписки о браке и смерти: в "Дії" на несколько дней остановят ряд услуг

Украина, Пятница 17 октября 2025 11:07
єМалятко, выписки о браке и смерти: в "Дії" на несколько дней остановят ряд услуг Фото: в "Дії" на несколько дней остановят ряд услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В 7 областях Украины временно будут недоступны онлайн-услуги ГРАГС на портале "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

"Реорганизация в структуре отделов ГРАГС продолжается, поэтому некоторые услуги на портале "Дія" будут временно недоступны в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях", - пояснили в компании.

Какие услуги будут на паузе:

  • повторная выдача свидетельства о рождении
  • повторная выдача свидетельства о смене имени
  • повторная выдача свидетельства о браке
  • повторная выдача свидетельства о расторжении брака
  • повторная выдача свидетельства о смерти
  • выписка о рождении
  • выписка об изменении имени
  • выписка о браке
  • выписка о расторжении брака
  • выписка о смерти
  • єМалятко - услуга не будет работать также в ЦНАП и родильных домах.

Украинцев предупредили, что если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили - проверьте, подписали ли и отправили ли заявление.

"Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел его обработать. Если не успеете - после восстановления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС, в котором заказывали услугу, с квитанцией для ее получения", - добавили в "Дії".

Услуги "Дія"

Заметим, что на днях в приложении "Дія" временно приостановили услуги, связанные с автомобилями. Речь идет о замене техпаспорта и перерегистрации авто.

Напомним также, что в Украине также заработал Telegram-чатбот "Цифровой Михаил Федоров", который общается с украинцами от имени министра цифровой трансформации.

После старта он представляется цифровым двойником Федорова и предлагает обсудить "Дію", цифровые сервисы, электронное управление и вопросы, касающиеся цифровой трансформации.

