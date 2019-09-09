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Єлизавета II затвердила закон про відтермінування Brexit без угоди

Новини » Політика    09.09.2019 - 18:17
Єлизавета II затвердила закон про відтермінування Brexit без угоди
Фото: Єлизавета II (The Royal Family)

Тепер прем'єр Борис Джонсон має попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року

Королева Великобританії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни із Європейського союзу (Brexit) у разі, якщо до 31 жовтня поточного року не буде підписано угоду з Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Про те, що королева Єлизавета II підписала документ, повідомив спікер палати лордів Норман Фоулер.

Згідно з законом, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон Євросоюз повинен попросити перенести крайній термін Brexit на 31 січня наступного року. Мета цього заходу - уникнути "жорсткого" виходу з ЄС - без двосторонньої угоди з Брюсселем.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, зобов'язує уряд відстрочити Brexit. Законопроект повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.

Крім того, уряд Джонсона не буде домагатися затримки з Brexit на саміті в наступному місяці. Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану щодо виходу з ЄС до 31 жовтня з сделой або без неї, щоб полегшити перехідний період.

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою. Радники прем'єра провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем про нових умовах Brexit.

Джонсон приготував план виходу з ЄС без відстрочки В уряді Джонсона мають намір провести Brexit до 31 жовтня
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