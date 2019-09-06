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Палата лордів Британії схвалила законопроект про відстрочку Brexit

Новини » Політика    06.09.2019 - 18:08
Палата лордів Британії схвалила законопроект про відстрочку Brexit
Фото: Brexit (Max Pixel)

Brexit перенесуть з 31 жовтня на більш пізній термін

Палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, що зобов'язує уряд відстрочити Brexit. Про це повідомляє ВВС.

Тепер парламент має намір змусити прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона просити ЄС про перенесення Brexit з 31 жовтня на більш пізній термін, однак прем'єр послідовно заявляє, що має намір вивести країну з ЄС з угодою або без неї. Законопроект повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.

Британський парламент виступає проти нинішнього варіанту угоди з Брюсселем про вихід країни з ЄС. Однак Brexit без угоди теж не влаштовує парламент. Brexit повинен був відбутися 29 березня, але із-за невдалих голосувань його довелося перенести на 31 жовтня 2019 року.

Раніше опозиційні партії Великої Британії домовились не підтримувати проведення дострокових парламентських виборів 15 жовтня, на яких наполягає прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 вересня члени британської Палати громад підтримали у другому читанні законопроект, який блокує вихід країни із Європейського союзу 31 жовтня без угоди. За законопроект проголосували 329 депутатів, проти були 300.

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