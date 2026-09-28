Шаг к высадке на Луну: 124-метровая ракета Starship впервые вышла на орбиту
Компания SpaceX осуществила исторический запуск 124-метровой ракеты Starship по космодрому в Техасе. Во время 14 испытательного полета самый мощный космический корабль в мире впервые вышел на околоземную орбиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию SpaceX.
Старт прошел 28 сентября в 15:49 по киевскому времени. Конструкция ракеты состоит из 2 полностью многократных ступеней - ускорителя Super Heavy и корабельного модуля Ship высотой 52 метра.
Успешное разделение и вывод спутников
Нижняя ступень Super Heavy после отстыковки успешно приводилась в Мексиканском заливе через несколько минут после старта.
Верхняя степень Ship продолжает выполнение миссии, имея совершить 6 оборотов вокруг Земли. Его посадка запланирована в Тихом океане у побережья Чили примерно через 10 часов после старта.
В ходе текущего орбитального полета корабля удалось реализовать важные практические задачи:
- на околоземную орбиту выведено 26 интернет-спутников Starlink нового поколения;
- начато формирование новой космической группировки, которая по планам Маска будет насчитывать 100 000 аппаратов;
- подтверждена работоспособность систем маневрирования и разделения степеней в космосе.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/40D8bXSkr2— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
Значение для программы Artemis
Успешный орбитальный запуск критически важен для всей космической отрасли. Именно модифицированный корабль Starship выбран NASA как посадочный модуль для лунной миссии Artemis-4.
В рамках этой программы уже в 2028 году американские астронавты должны снова ступить на поверхность Луны - впервые с 1972 года.
Полностью многократная концепция ракеты существенно удешевит доставку грузов и открыть путь к дальнейшей колонизации Марса.