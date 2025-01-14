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Электронные направления на ВВК будут доступны в "Резерв+" на месяц раньше, - Минобороны

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Электронные направления на ВВК будут доступны в "Резерв+" уже в январе этого года. Минобороны внедряет системную реформу военно-врачебной экспертизы в ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

По его словам, первым шагом стало закладывание нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВВК для военнообязанных.

"Наша цель - создать современную, прозрачную систему ВВК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические преграды. Благодаря цифровизации этот процесс станет значительно удобнее для каждого", - написал Умеров.

Также Минобороны продолжает работать над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как для военнообязанных, так и для военнослужащих.

Отныне ВВК также будут учитывать решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК. Обновленные положения соответствуют современным стандартам и потребностям.

"Убежден, что эти изменения помогут восстановить доверие общества к системе ВВК, сделают ее справедливой и эффективной", - подчеркнул глава Минобороны.

Стоит напомнить, что ранее Министерство обороны Украины заявляло, что электронные направления на ВВК появятся в "Резерв+" уже в феврале 2025 года.

ВВК в Украине

Стоит напомнить, что с 1 октября 2024 года в Украине обновили список заболеваний, освобождающих от армии.

Подробнее о новых правилах прохождения военно-врачебной комиссии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина спросило у юриста, кого могут уволить с военной службы по состоянию здоровья.

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