Мобилизация продолжается. С какими болезнями точно не примут в армию

В Украине обновили список освобождающих от армии заболеваний. С 1 октября действуют новые правила по прохождению военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина в соответствии с постановлением №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Мобилизация в Украине продлена до 9 ноября 2024 года. Согласно этому, все военнообязанные должны пройти ВВК. При условии получения статуса "пригодный", они должны пройти службу в армии. Однако если у резервиста есть заболевание, освобождающее его от мобилизации, военнообязанного не призовут.

Болезни, освобождающие от мобилизации

К списку заболеваний, с которыми не берут в армию, относятся: активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани; тяжелые формы вирусных гепатитов и ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями или злокачественными опухолями.

Кроме того, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения. А еще тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей или конечностей со значительным нарушением функций.

Помимо этого, непригодными к военной службе считаются люди с болезнями органов дыхания. В частности, с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. А также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Из военного учета исключают больных с атопическим дерматитом с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычной пузырчаткой или герпетиформным дерматитом. Если есть другие кожные заболевания, резервиста признают временно непригодным.

Также не подлежат призыву больные артропатией, с болезнями суставов и позвоночника, приобретенными деформациями и дефектами пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций. Исключают из военного учета и тех, кто имел двусторонние ампутации верхних или нижних конечностей на любом уровне либо одностороннюю ампутацию нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Непригодными к военной службе считаются люди с заболеваниями почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью. Что касается женщин, их признают непригодными при воспалительных заболеваниях органов малого таза и невоспалительных заболеваниях половых органов со значительными нарушениями функций.

К мобилизации не подлежат военнообязанные с такими заболеваниями: с первичными и вторичными новообразованиями, расстройствами психики и поведения. А также с болезнями: системы кровообращения, пищеварительных органов, нервной системы, крови и кроветворных органов. Кроме того, с болезнями глаза, уха и придаточного аппарата, тяжелыми заболеваниями эндокринной системы, нарушением питания и метаболизма.