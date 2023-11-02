Электронная очередь на ВВК стала доступна военнослужащим в военных поликлиниках

Электронная очередь на военно-врачебную комиссию стала доступна для всех военнослужащих в военных поликлиниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Весной этого года Министерство обороны ввело в военных поликлиниках услугу электронной очереди.

Записаться на прохождение комиссии ВВК и в профильные специалисты на конкретную дату и время через электронную очередь можно как в регистратуре медицинского учреждения, так и удаленно у начальника медицинской службы воинской части.

В течение последнего месяца почти половина пациентов военных поликлиник записалась для прохождения ВВК удаленно и заранее.

По данным министерства, по состоянию на сегодня сервис развернут во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВВК, а наиболее активно являются Очередью пользующимися в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице.

Минобороны ставит целью привлечь всех начальников медицинских служб воинских частей к пользованию сервисом для заблаговременной записи на ВЛК.

"Одно из основных преимуществ - для военных исчезает необходимость приезжать в поликлинику на 8 утра и целый день ждать приема к нужному врачу", - подчеркнули в Минобороны.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.

Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

На днях мы сообщали, что в Украине ускорилось прохождение ВВК.

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