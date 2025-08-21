Электричество в Украине дешевле, чем в странах Балтии, Финляндии и Польши, - ENTSOE
На спотовом рынке электроэнергии Украина занимает седьмое место среди стран с самыми высокими ценами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSOE).
ENTSOE приводит информацию о ценах на электричество в странах Европы. В этом списке Украина оказалась за пределами первой пятерки.
Отмечается, что самое дорогое электричество сегодня:
- в Эстонии - 7 061,02 грн/МВт-ч,
- на втором месте Финляндия - 6 975грн/МВт-ч,
- третью и четвертую позицию делят Литва и Латвия - 6 699,47 грн/МВт-ч.
- в Италии цена составляет 5 219,76 грн/мВт-ч.
- соседняя Польша на шестом месте - 5 033,24 грн/МВт-ч.
- Украина только на седьмом месте - 4 844,74 грн/МВт-ч.
Эти цифры демонстрируют, что после пересмотра прайс-кепов, который НКРЭКУ ввела с 1 августа, резкого роста цен на внутреннем рынке не произошло.
Изменение граничных цен объясняют необходимостью беспрепятственного импорта электроэнергии из ЕС. Ведь именно сейчас европейское электричество стоит дороже всего, и без изменений в правилах Украина не могла бы эффективно его импортировать.
Напомним, Украина в значительной степени зависит от атомной генерации, которая вырабатывает каждый второй киловатт в системе. Но сейчас часть энергоблоков находится в плановых ремонтах, что ограничивает их доступность.
Кроме того, из-за низкого уровня воды производство электроэнергии на ГЭС сократилось почти втрое. Все эти факторы провоцируют дефицит, особенно в вечернее время.
Повышение прайс-кепов
Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать обновленные предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии, в частности для периода вечернего пика (17:00-23:00), где максимальная цена на РДН и ВДР может достигать 15 000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке - 16 000,00 грн/МВт-ч.
Ранее эксперт рассказал, что повышение прайс-кепов дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключений и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.