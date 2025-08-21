Електрика в Україні дешевша, ніж у країнах Балтії, Фінляндії та Польщі, - ENTSOE
На спотовому ринку електроенергії Україна посідає лише сьоме місце серед країн із найвищими цінами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSOE).
ENTSOE наводить інформацію про ціни на електрику у країнах Європи. У цьому списку Україна опинилася за межами першої п'ятірки.
Зазначається, що найдорожча електрика сьогодні:
- у Естонії - 7 061,02 грн/МВт-год,
- на другому місці Фінляндія - 6 975 грн/МВт-год,
- третю та четверту позицію ділять Литва і Латвія - 6 699,47 грн/МВт-год.
- в Італії ціна складає 5 219,76 грн/МВт-год.
- сусідня Польща на шостому місці - 5 033,24 грн/МВт-год.
- Україна лише на сьомому місці - 4 844,74 грн/МВт-год.
Ці цифри демонструють, що після перегляду прайс-кепів, який НКРЕКП запровадила з 1 серпня, різкого зростання цін на внутрішньому ринку не сталося.
Зміну граничних цін пояснюють необхідністю безперешкодного імпорту електроенергії з ЄС. Адже саме зараз європейська електрика коштує найдорожче, і без змін у правилах Україна не могла б ефективно її імпортувати.
Нагадаємо, Україна значною мірою залежить від атомної генерації, яка виробляє кожен другий кіловат у системі. Але зараз частина енергоблоків перебуває у планових ремонтах, що обмежує їхню доступність.
Крім того, через низький рівень води виробництво електроенергії на ГЕС скоротилося майже втричі. Усі ці фактори провокують дефіцит, особливо у вечірні години.
Підвищення прайс-кепів
Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти оновлені граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії, зокрема для періоду вечірнього піку (17:00-23:00), де максимальна ціна на РДН і ВДР може сягати 15 000 грн/МВт-год, а на балансуючому ринку - 16 000,00 грн/МВт·год.
Раніше експерт розповів, що підвищення прайс-кепів дало позитивний ефект для енергосистеми, оскільки дозволило уникнути відключень та залучити необхідний імпорт у години пікового споживання електрики.