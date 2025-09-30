5 модных гольфов на осень 2025: что советует Андре Тан

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился своими рекомендациями относительно модных гольфов, которые помогут создать безупречный образ в прохладное время года.

Подробнее об том, какие модели выбрать и с чем их сочетать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram модельера.

Кашемировые гольфы

Гольфы из кашемира - это настоящая любовь с первого прикосновения. Они очень мягкие и приятные к коже. Такой материал дарит не только тепло, но и особую атмосферу уюта и домашнего комфорта.

Они отлично сочетаются с любым образом: носите их и с брюками, и с плиссированными юбками, а также под шорты. Благодаря кашемировым гольфам ваш образ всегда будет выглядеть элегантно и ухоженно.

Андре Тан рассказал про тренды на осень 2025 (скриншот)

Классические черные гольфы

Следующий незаменимый вариант - это классические черные гольфы. Их считают базовым элементом осенне-зимнего гардероба. Они придают образу сдержанности и элегантности, а также создают чувство уверенности.

Черные гольфы идеально подходят к юбкам и широким брюкам, создавая сбалансированный, стильный вид. Это универсальный аксессуар, который поможет смотреться гармонично в любой ситуации.

Андре Тан рассказал про гольфы на осень 2025 (скриншот)

Гольфы с принтом

Чтобы добавить яркости в образы, обязательно присмотрите гольфы с принтом. Они станут вашей маленькой жемчужиной и точно привлекут внимание.

Важно, чтобы принт был ненавязчивым, не слишком вопиющим - это придаст образу легкости и стиля и не перегрузит его. Такие гольфы отлично сочетаются с юбками или штанами в нейтральных тонах.

Андре Тан рассказал про гольфы на осень 2025 (скриншот)

Длинные гольфы до колена

Этот сезон возвращает моду на длинные гольфы до колена. Они не только выглядят эффектно, но обеспечивают дополнительное тепло в прохладные дни.

Их можно носить с короткими джинсами, леггинсами или юбками - и это будет смотреться очень модно. Такой стиль напоминает моду 2000-х и добавляет нотку ностальгии, что очень актуально сегодня.

Андре Тан рассказал про моду на осень 2025 (скриншот)

Яркие гольфы

И, наконец, не забывайте о цветных гольфах. Яркие оттенки - это не только модный тренд, но и способ прибавить жизни и энергии осенним будням.

Андре Тан рассказал про тренды на осень 2025 (скриншот)

Выбирайте оттенки от классического черного и синего до яркого оранжевого. Они сделают любой твой образ живее и выразительнее.