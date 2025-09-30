ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

5 модных гольфов на осень 2025: что советует Андре Тан

Вторник 30 сентября 2025 11:56
UA EN RU
5 модных гольфов на осень 2025: что советует Андре Тан Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился своими рекомендациями относительно модных гольфов, которые помогут создать безупречный образ в прохладное время года.

Подробнее об том, какие модели выбрать и с чем их сочетать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram модельера.

Кашемировые гольфы

Гольфы из кашемира - это настоящая любовь с первого прикосновения. Они очень мягкие и приятные к коже. Такой материал дарит не только тепло, но и особую атмосферу уюта и домашнего комфорта.

Они отлично сочетаются с любым образом: носите их и с брюками, и с плиссированными юбками, а также под шорты. Благодаря кашемировым гольфам ваш образ всегда будет выглядеть элегантно и ухоженно.

5 модных гольфов на осень 2025: что советует Андре ТанАндре Тан рассказал про тренды на осень 2025 (скриншот)

Классические черные гольфы

Следующий незаменимый вариант - это классические черные гольфы. Их считают базовым элементом осенне-зимнего гардероба. Они придают образу сдержанности и элегантности, а также создают чувство уверенности.

Черные гольфы идеально подходят к юбкам и широким брюкам, создавая сбалансированный, стильный вид. Это универсальный аксессуар, который поможет смотреться гармонично в любой ситуации.

5 модных гольфов на осень 2025: что советует Андре ТанАндре Тан рассказал про гольфы на осень 2025 (скриншот)

Гольфы с принтом

Чтобы добавить яркости в образы, обязательно присмотрите гольфы с принтом. Они станут вашей маленькой жемчужиной и точно привлекут внимание.

Важно, чтобы принт был ненавязчивым, не слишком вопиющим - это придаст образу легкости и стиля и не перегрузит его. Такие гольфы отлично сочетаются с юбками или штанами в нейтральных тонах.

5 модных гольфов на осень 2025: что советует Андре ТанАндре Тан рассказал про гольфы на осень 2025 (скриншот)

Длинные гольфы до колена

Этот сезон возвращает моду на длинные гольфы до колена. Они не только выглядят эффектно, но обеспечивают дополнительное тепло в прохладные дни.

Их можно носить с короткими джинсами, леггинсами или юбками - и это будет смотреться очень модно. Такой стиль напоминает моду 2000-х и добавляет нотку ностальгии, что очень актуально сегодня.

5 модных гольфов на осень 2025: что советует Андре ТанАндре Тан рассказал про моду на осень 2025 (скриншот)

Яркие гольфы

И, наконец, не забывайте о цветных гольфах. Яркие оттенки - это не только модный тренд, но и способ прибавить жизни и энергии осенним будням.

5 модных гольфов на осень 2025: что советует Андре ТанАндре Тан рассказал про тренды на осень 2025 (скриншот)

Выбирайте оттенки от классического черного и синего до яркого оранжевого. Они сделают любой твой образ живее и выразительнее.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен