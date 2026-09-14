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Экзотика, рыба и кофе: есть ли критическая зависимость Украины от импорта продуктов

12:04 14.09.2026 Пн
3 мин
Импорт - также имеет свои риски
aimg Ирина Костенко aimg Дмитрий Сидоров
Некоторые продукты завосят в Украину из-за границы (фото иллюстративное: Getty Images)

РФ продолжает атаковать склады торговых сетей. Поэтому логистика поставок продуктов питания в Украине максимально разветвляется - чтобы избежать стадии накопления товаров.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Какие продукты может импортировать Украина

Чиновник сообщил, что в вопросе импорта речь идет, прежде всего, о продуктах, которые в Украине "просто не производятся или не выращиваются".

"Это, например, экзотические фрукты - цитрусовые, бананы", - уточнил он.

Точно так же Украина импортирует сырье, которого не имеет в собственном производстве.

"В частности кофе и какао-бобы", - рассказал Высоцкий.

Достаточно значительной, по его словам, является доля импорта рыбной продукции. Прежде всего океанической и морской рыбы.

"Во время войны промышленный вылов в Черном и Азовском морях фактически отсутствует, поэтому здесь импорт играет важную роль", - признал министр.

Он добавил, что "по другим категориям импорт также есть".

"Но часто это уже вопрос выбора потребителя. Например, кто-то отдает предпочтение определенной импортной кондитерской продукции или кормам для домашних животных", - объяснил чиновник.

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Зависит ли Украина от импорта продуктов

"Критической зависимости от импорта по большинству продуктов у нас нет", - констатировал Высоцкий.

Он добавил, что в целом "украинское производство способно обеспечивать базовые внутренние потребности".

"Поэтому, если не брать в расчет экзотические фрукты, отдельные виды сырья, а также океаническую и морскую рыбу, импорт для нас преимущественно дополняет внутреннее предложение, а не замещает его", - сообщил министр.

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Как на импорт влияют обстрелы во время войны

На вопрос, "Находится ли импорт под большей угрозой обстрелов и срыва поставок, чем внутреннее производство", Высоцкий отметил, что "импорт - также имеет свои риски".

Он объяснил , что раньше часть продукции:

  • завозилась крупными партиями в распределительные центры;
  • накапливалась там;
  • уже оттуда - развозилась дальше.

"Соответственно, такие центры точно так же оказались в зоне риска. Поэтому сейчас этот вопрос также нуждается в децентрализации", - сообщил министр.

В то же время он отметил, что "с импортом - несколько проще с точки зрения логистики".

"Потому что большинство партий завозится автомобильным транспортом. А такие маршруты можно оперативнее менять и перенастраивать - в зависимости от ситуации", - подытожил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие сети супермаркетов пострадали от недавних вражеских обстрелов.

Кроме того, мы объясняли, почему на самом деле в украинских магазинах исчезают некоторые товары.

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