Экзотика, рыба и кофе: есть ли критическая зависимость Украины от импорта продуктов

РФ продолжает атаковать склады торговых сетей. Поэтому логистика поставок продуктов питания в Украине максимально разветвляется - чтобы избежать стадии накопления товаров.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Чиновник сообщил, что в вопросе импорта речь идет, прежде всего, о продуктах, которые в Украине "просто не производятся или не выращиваются".
"Это, например, экзотические фрукты - цитрусовые, бананы", - уточнил он.
Точно так же Украина импортирует сырье, которого не имеет в собственном производстве.
"В частности кофе и какао-бобы", - рассказал Высоцкий.
Достаточно значительной, по его словам, является доля импорта рыбной продукции. Прежде всего океанической и морской рыбы.
"Во время войны промышленный вылов в Черном и Азовском морях фактически отсутствует, поэтому здесь импорт играет важную роль", - признал министр.
Он добавил, что "по другим категориям импорт также есть".
"Но часто это уже вопрос выбора потребителя. Например, кто-то отдает предпочтение определенной импортной кондитерской продукции или кормам для домашних животных", - объяснил чиновник.
"Критической зависимости от импорта по большинству продуктов у нас нет", - констатировал Высоцкий.
Он добавил, что в целом "украинское производство способно обеспечивать базовые внутренние потребности".
"Поэтому, если не брать в расчет экзотические фрукты, отдельные виды сырья, а также океаническую и морскую рыбу, импорт для нас преимущественно дополняет внутреннее предложение, а не замещает его", - сообщил министр.
На вопрос, "Находится ли импорт под большей угрозой обстрелов и срыва поставок, чем внутреннее производство", Высоцкий отметил, что "импорт - также имеет свои риски".
Он объяснил , что раньше часть продукции:
"Соответственно, такие центры точно так же оказались в зоне риска. Поэтому сейчас этот вопрос также нуждается в децентрализации", - сообщил министр.
В то же время он отметил, что "с импортом - несколько проще с точки зрения логистики".
"Потому что большинство партий завозится автомобильным транспортом. А такие маршруты можно оперативнее менять и перенастраивать - в зависимости от ситуации", - подытожил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
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