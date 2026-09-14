Продуктов достаточно, но есть нюанс: в Минагро объяснили, почему в магазинах исчезают товары
В Украине нет дефицита пищевых продуктов - производства достаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей. Однако отдельные товары могут временно исчезать с полок магазинов из-за проблем с их доставкой.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По его словам, балансовые показатели свидетельствуют, что производители производят достаточно продукции для внутреннего потребления. Потому ситуация, когда определенного продукта нет в конкретном магазине, не значит, что самого продукта недостаточно.
Что происходит с доставкой продуктов
Основным вызовом для продовольственного рынка сейчас является логистика. Традиционная модель, по которой продукция двигалась по схеме "производитель - большой склад - точка реализации", во многих случаях была нарушена или стала недоступной.
Приходится использовать другие маршруты, в частности:
- "производитель - место реализации";
- "производитель - меньший децентрализованный состав - место реализации".
Такие модели требуют больше ресурсов. В частности, необходимо больше транспорта и водителей, а перевозка может продолжаться дольше.
"Логистика - это сейчас то, что может привести к временному отсутствию или уменьшению номенклатуры товаров в магазинах", - пояснил Высоцкий.
Ранее РБК-Украина писало, почему в магазинах "Ашан" ввели ограничения на покупку отдельных продуктов. В компании опровергли слухи о дефиците и отметили, что сверх установленных лимитов товары можно приобрести отдельно по адресу для оптовых закупок.
Также мы рассказывали о ситуации с поставкой товаров в Днепропетровской области, где из-за повышенного спроса отдельные продукты могут временно исчезать с полок. В ОВА уверяют, что общего дефицита нет, а возможные задержки связаны с искусственным ажиотажем и изменениями логистики из-за ситуации безопасности.