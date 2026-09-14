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Продуктов достаточно, но есть нюанс: в Минагро объяснили, почему в магазинах исчезают товары

11:05 14.09.2026 Пн
2 мин
Украинцев уверяют, что дефицита продуктов не будет
aimg Татьяна Веремеева aimg Дмитрий Сидоров
Продуктов достаточно, но есть нюанс: в Минагро объяснили, почему в магазинах исчезают товары Фото: Пустые полки в супермаркете (РБК-Украина)
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В Украине нет дефицита пищевых продуктов - производства достаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей. Однако отдельные товары могут временно исчезать с полок магазинов из-за проблем с их доставкой.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, балансовые показатели свидетельствуют, что производители производят достаточно продукции для внутреннего потребления. Потому ситуация, когда определенного продукта нет в конкретном магазине, не значит, что самого продукта недостаточно.

Что происходит с доставкой продуктов

Основным вызовом для продовольственного рынка сейчас является логистика. Традиционная модель, по которой продукция двигалась по схеме "производитель - большой склад - точка реализации", во многих случаях была нарушена или стала недоступной.

Приходится использовать другие маршруты, в частности:

  • "производитель - место реализации";
  • "производитель - меньший децентрализованный состав - место реализации".
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Такие модели требуют больше ресурсов. В частности, необходимо больше транспорта и водителей, а перевозка может продолжаться дольше.

"Логистика - это сейчас то, что может привести к временному отсутствию или уменьшению номенклатуры товаров в магазинах", - пояснил Высоцкий.

Ранее РБК-Украина писало, почему в магазинах "Ашан" ввели ограничения на покупку отдельных продуктов. В компании опровергли слухи о дефиците и отметили, что сверх установленных лимитов товары можно приобрести отдельно по адресу для оптовых закупок.

Также мы рассказывали о ситуации с поставкой товаров в Днепропетровской области, где из-за повышенного спроса отдельные продукты могут временно исчезать с полок. В ОВА уверяют, что общего дефицита нет, а возможные задержки связаны с искусственным ажиотажем и изменениями логистики из-за ситуации безопасности.

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Дефицит продуктов возможен только из-за проблем с доставкой: Тарас Высоцкий, Минагро
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дефицит продуктов возможен только из-за проблем с доставкой: Тарас Высоцкий, Минагро