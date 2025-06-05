Германии понадобится еще 60 тысяч военных для новых целей НАТО, - Писториус

Для выполнения новых целей НАТО Германии необходимо увеличить численность армии на 50-60 тысяч солдат. Это связано с планами Альянса по усилению обороноспособности на фоне угрозы со стороны России.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Писториус отметил, что сейчас в Бундесвере служит около 180 000 солдат, но этого недостаточно для выполнения новых задач НАТО.

Он также подчеркнул важность пересмотра системы военной службы, включая возможное возобновление призыва, чтобы обеспечить необходимую численность личного состава.

"Мы предполагаем - но это лишь приблизительные оценки - что нам нужно около 50-60 тысяч солдат в постоянных вооруженных силах в дополнение к тому, что имеем сегодня", - сказал немецкий министр.

Как отмечает издание, НАТО планирует значительное расширение своих военных возможностей, в частности в сферах противовоздушной и противоракетной обороны, дальнобойного вооружения, логистики и наземных сил. Эти шаги направлены на усиление сдерживания и обороны перед лицом растущей угрозы со стороны России.

В связи с этим, Германия рассматривает возможность увеличения численности активных военнослужащих до 203 тысяч человек, а также усиление резерва до 60 тысяч солдат. Эти меры имеют целью обеспечить способность Бундесвера эффективно реагировать на новые вызовы безопасности и выполнять свои обязательства в рамках НАТО.