Без экзаменов или с пересдачей: как украинцам обменять иностранные права в 2026 году

Главное: Украинцы могут легализовать свои иностранные права в любом сервисном центре МВД.

Для водителей из Польши, Германии, Чехии и других стран ЕС обмен обычно проходит без экзаменов.

Владельцам прав из США, Канады или Китая придется заново сдавать теорию и вождение.

Если вы ранее обменяли украинские права на иностранные, вернуть их можно по упрощенной процедуре.

Услуга доступна по всей Украине независимо от того, где вы зарегистрированы.

Кто может обойтись без экзаменов

Сдавать экзамены в МВД не нужно, если ваши права выдала страна, подписавшая Венскую конвенцию о дорожном движении. В этот список входят такие государства:

Германия,

Франция,

Италия,

Польша,

Испания,

Чехия,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Молдова,

Грузия,

Казахстан,

Узбекистан.

Поскольку эти страны имеют единые с Украиной стандарты, документы обменивают сразу после проверки.

Также без проверок знаний возвращают национальные права тем, кто в свое время обменял украинское удостоверение на иностранное. Вам просто откроют те же категории, которые были у вас раньше.

Когда придется идти в экзаменационный класс

Есть ряд стран, чьи удостоверения в Украине не признаются автоматически. Если вы получили права в США, Канаде, Китае, Индии или Пакистане, готовьтесь к экзаменам. Вам нужно будет успешно пройти тест на знание ПДД и подтвердить навыки управления на площадке или в городе.

Такие же правила действуют, если администратор МВД не сможет подтвердить, что ваши иностранные права настоящие.

Какие документы взять с собой

Для обмена не обязательно ехать по месту регистрации - обращайтесь в любой удобный сервисный центр МВД. С собой нужно иметь:

паспорт и идентификационный код;

и идентификационный код; иностранное удостоверение с официальным переводом на украинский язык;

с официальным переводом на украинский язык; подтверждение из-за границы (документ от консульства или иностранного ведомства), что права настоящие и вас не лишали права вождения.

После проверки документов специалист МВД скажет, готовы ли ваши новые права, нужно ли регистрироваться на экзамен.