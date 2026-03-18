Без экзаменов или с пересдачей: как украинцам обменять иностранные права в 2026 году

Украинцы, которые научились водить и получили права за рубежом, могут свободно обменять их на украинское удостоверение. Однако правила зависят от того, в каком именно государстве выдали документ.
Подробно о том, как работает механизм обмена в 2026 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Главное:
Сдавать экзамены в МВД не нужно, если ваши права выдала страна, подписавшая Венскую конвенцию о дорожном движении. В этот список входят такие государства:
Поскольку эти страны имеют единые с Украиной стандарты, документы обменивают сразу после проверки.
Также без проверок знаний возвращают национальные права тем, кто в свое время обменял украинское удостоверение на иностранное. Вам просто откроют те же категории, которые были у вас раньше.
Есть ряд стран, чьи удостоверения в Украине не признаются автоматически. Если вы получили права в США, Канаде, Китае, Индии или Пакистане, готовьтесь к экзаменам. Вам нужно будет успешно пройти тест на знание ПДД и подтвердить навыки управления на площадке или в городе.
Такие же правила действуют, если администратор МВД не сможет подтвердить, что ваши иностранные права настоящие.
Для обмена не обязательно ехать по месту регистрации - обращайтесь в любой удобный сервисный центр МВД. С собой нужно иметь:
После проверки документов специалист МВД скажет, готовы ли ваши новые права, нужно ли регистрироваться на экзамен.
