Только "автомат": почему отметка "78" может стоить водителю большого штрафа
В некоторых водительских удостоверениях есть код "78". Он официально запрещает управлять авто с механической коробкой передач. Нарушение этого требования приравнивается к езде без прав и наказывается значительным штрафом.
РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД объясняет, почему могут наказать водителей.
Согласно постановлению Кабинет Министров Украины №1007, в водительском удостоверении может указываться код "78". Его проставляют в графе 12 документа, если практический экзамен сдан на автомобиле с автоматической трансмиссией.
Такая отметка означает, что водитель имеет право управлять только автомобилями с автоматической коробкой передач в пределах соответствующей категории. Это соответствует международным стандартам и является обязательной нормой в Украине.
Если же код "78" в удостоверении отсутствует, водитель может управлять транспортными средствами как с автоматической, так и с механической коробкой передач.
Как снять ограничения и управлять "механикой"
Если водитель с кодом "78" планирует сесть за руль автомобиля с механической коробкой передач, нужно:
- пройти дополнительное обучение в автошколе на авто с механической КПП;
- сдать только практический экзамен в сервисном центре МВД;
- теоретический экзамен повторно сдавать не нужно.
После успешного экзамена водитель получает новое удостоверение без ограничения "78", которое дает право управлять любым типом коробки передач.
Какая ответственность за нарушение
В Главном сервисном центре МВД отмечают, что управление автомобилем с механической коробкой передач при наличии удостоверения только на "автомат" является нарушением закона. Такие действия фактически приравниваются к управлению без соответствующего права.
Ответственность предусмотрена частью 2 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Что советуют в МВД
Водителям рекомендуют еще на этапе выбора автошколы определиться, на каком типе коробки передач планируется сдавать практический экзамен. Это поможет избежать дополнительных затрат времени и средств в будущем.
Консультации по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах Главного сервисного центра МВД в соцсетях.
