Без екзаменів або з перездачею: як українцям обміняти іноземні права у 2026 році

Українці, які навчилися водити та отримали права за кордоном, можуть вільно обміняти їх на українське посвідчення. Проте правила залежать від того, у якій саме державі видали документ.
Детально про те, як працює механізм обміну у 2026 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Головне:
Складати іспити в МВС не потрібно, якщо ваші права видала країна, що підписала Віденську конвенцію про дорожній рух. До цього списку входять такі держави:
Оскільки ці країни мають єдині з Україною стандарти, документи обмінюють одразу після перевірки.
Також без жодних перевірок знань повертають національні права тим, хто свого часу обміняв українське посвідчення на іноземне. Вам просто відкриють ті ж категорії, які були у вас раніше.
Є низка країн, чиї посвідчення в Україні не визнаються автоматично. Якщо ви отримали права у США, Канаді, Китаї, Індії чи Пакистані, готуйтеся до іспитів. Вам потрібно буде успішно пройти тест на знання ПДР та підтвердити навички керування на майданчику чи в місті.
Такі ж правила діють, якщо адміністратор МВС не зможе підтвердити, що ваші іноземні права справжні.
Для обміну не обов’язково їхати за місцем реєстрації - звертайтеся до будь-якого зручного сервісного центру МВС. З собою треба мати:
Після перевірки документів спеціаліст МВС скаже, чи готові ваші нові права, чи потрібно реєструватися на іспит.
