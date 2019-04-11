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Ассанжа можуть видати США, - адвокат

Новини » Політика    11.04.2019 - 13:56
Ассанжа можуть видати США, - адвокат
Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

За його словами, досі США "могли таємно розігрувати свої карти"

Адвокат засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа вважає, що його клієнта можуть видати США. Про це заявив шведський адвокат Ассанжа Пер Самуельссон в інтерв'ю телеканалу SVT.

За його словами, досі США "могли таємно розігрувати свої карти, але більше вони цього не можуть". WikiLeaks стверджує, що Ассанжа арештували з метою екстрадиції в США.

"Я, звичайно, вважаю, що це абсолютно неприпустимо. Ми бачимо дуже явні ознаки того, що американці хочуть засудити чи засудили його. Подивимося, чи було його занепокоєння виправданим або перебільшеним", - зазначив він.

У свою чергу, президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Лондон пообіцяв не видавати Ассанжа. Відзначимо, Єврокомісія вважає затримання в Лондоні засновника WikiLeaks "судовою справою" і не втручається в нього.

"Ми отримали цю інформацію кілька хвилин тому. Ми не коментуємо цю ситуацію, але уважно стежимо за нею. ЄК виходить з того, що цей арешт проведений на основі європейського ордера. Коли є судова ухвала, чиновники не повинні втручатися", - заявив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Відзначимо, колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден назвав арешт британською поліцією засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа "темним моментом для свободи преси".

"Картина того, як посол Еквадору запрошує британську секретну поліцію, щоб вигнати з будівлі видавця і - подобається вам чи ні - володаря премій по журналістиці увійде в книги з історії. Критики Ассанжа можуть радіти, але це темний момент для свободи преси", - написав Сноуден в четвер у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні у Лондоні затримали Джуліана Ассанжа. Посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство і його негайно затримали. Британські поліцейські застосували силу під час затримання Ассанжа.

Після цього, організація WikiLeaks назвала відмову в наданні притулку своєму засновнику Джуліану Ассанжу порушенням міжнародного права, а МЗС Великобританії висловив подяку уряду Еквадору за сприяння у затриманні засновника організації.

Ассанж отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні в 2012 році. Американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

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