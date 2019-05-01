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Ассанж отримав тюремний термін

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 14:20
Ассанж отримав тюремний термін
Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Про це пише The Daily Beast.

Повідомляється, що Ассанжа засудили до 50 тижнів позбавлення волі після того, як його визнали винним у порушенні умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору в Британії, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили у зґвалтуванні.

На суді Ассанж приніс вибачення за порушення умов виходу під заставу. Він поскаржився на депресію та зубний біль, а також заявив, що "робив краще і, можливо, єдине, що міг зробити".

Нагадаємо, раніше американський Мін'юст заявив, що Ассанжу загрожує до п'яти років в'язниці. У Штатах його звинувачують в змові з метою здійснення комп'ютерного злому.

Після затримання в Лондоні стало відомо, що влада Еквадору, яка переховувала його в посольстві, скасувала рішення про видачу Ассанжу громадянства країни.

 

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