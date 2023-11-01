Экс-заместителя Черновецкого будут судить за махинации на 2 млн долларов

Бывшего заместителя главы КГГА Ирену Кильчицкую обвиняют в мошенничестве. Следствие считает, что она присвоила средства от продажи крымской недвижимости в значительных объемах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым и Севастополь.
Известно, что обвинительный акт в отношении экс-чиновницы уже направлен в суд. Согласно ему главной фигурантке дела грозит до восьми лет лишения свободы.
Обвиняемой является 55-летняя Ирэна Кильчицкая, работавшая вместе с бывшим мэром Киева Леонидом Черновецким. Она находилась при должности в КГГА несколько лет и ушла в отставку в 2010 году.
В 2021 году потерпевший, имея имущество на территории временно оккупированного Крыма, решил его продать во избежание незаконной "национализации" со стороны российских властей. Сумма сделки составила 1 миллион 927 тысяч долларов США (53 471 552 гривны).
Кильчицкая обещала помочь перевести эти средства из Крыма на материковую часть Украины. Поскольку она была известным лицом в политических и бизнес-кругах и имела материальные ресурсы, потерпевший пошел на такой шаг. Однако женщина путем обмана присвоила эти средства и отказалась передать их потерпевшему.
Напомним, в Украине объявили обвинительные приговоры пяти судьям, которые в 2014 году изменили присяге и перешли на "службу" оккупационным властям в Крыму.
В частности, бывшего судью Бахчисарайского районного суда АР Крым признали виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.
Также недавно правоохранители обвинили в госизмене "судью" из Крыма, которая фабриковала уголовные дела против главы Меджлиса Рефата Чубарова и активиста Эдема Бекирова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.