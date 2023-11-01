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Екс-заступницю Черновецького судитимуть за махінації на 2 млн доларів

Фото: екс-заступницю голови КМДА судитимуть через присвоєння коштів (скрін відео)
Автор: Ярослава Борзова

Колишню заступницю голови КМДА Ірену Кільчицьку обвинувачують у шахрайстві. Слідство вважає, що вона привласнила кошти від продажу кримської нерухомості в значних обсягах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим і м. Севастополь.

Відомо, що обвинувальний акт стосовно екс-чиновниці вже скеровано до суду. Згідно з ним головній фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Обвинувачуваною є 55-річна Ірена Кільчицька, яка працювала разом з колишнім мером Києва Леонідом Черновецьким. Вона була при посаді в КМДА декілька років і пішла у відставку у 2010-му.

У 2021 році потерпілий, маючи майно на території тимчасово окупованого Криму, вирішив його продати, щоб уникнути незаконної "націоналізації" з боку російської влади. Сума угоди становила 1 мільйон 927 тисяч доларів США (53 471 552 гривні).

Кільчицька обіцяла допомогти переказати ці кошти з Криму на материкову частину України. Оскільки вона була відомою особою в політичних і бізнесових колах і мала матеріальні ресурси, чоловік пішов на такий крок. Проте, жінка шляхом обману привласнила ці кошти і відмовилася передати їх потерпілому.

Нагадаємо, в Україні оголосили обвинувальні вироки п'ятьом суддям, які 2014 року зрадили присязі та перейшли на "службу" окупаційній владі в Криму.

Зокрема, колишнього суддю Бахчисарайського районного суду АР Крим визнали винним у державній зраді. Він залишився працювати в окупованому Криму після 2014 року.

Також нещодавно правоохоронці звинуватили в держзраді "суддю" з Криму, яка фабрикувала кримінальні справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова та активіста Едема Бекірова.

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