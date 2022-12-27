Экстренные отключения света в Киеве будут продолжаться всю зиму, - КГГА

Ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. Продолжаются экстренные отключения света и в таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы КГГА Петра Пантелеева в эфире телеканала "Киев".

"Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", - сказал Пантелеев.

Также он добавил, что выходные являются специфическими днями, уменьшается нагрузка, меньше потребления, чем в будни.

"Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", - подчеркнул замглавы КГГА.