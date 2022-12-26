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Экстренные отключения продолжатся. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

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Киев, Понедельник 26 декабря 2022 20:40
Экстренные отключения продолжатся. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве Фото: в YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Электрикам удалось перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодические включения света. Но аварийные отключения и ремонты продолжатся.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко

Пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться. К сожалению, еще ни генерация, ни сети пока не позволяют перейти к четким графикам.

"Что важно понимать: после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – именно столько же до пятницы недополучали жители правого берега. Из-за высокого потребления пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города", - отметил Коваленко.

По его словам, в столице применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно снизить этот дефицит. Но это временные схемы, которые не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам.

Еще одна причина частых отключений сейчас – это локальное износ автоматики.

"Когда после длительных отключений свет подают, все начинают его употреблять избыточно. Защищая сети от перегрузок, срабатывают предохранители и отключаются автоматы. Но пока пользователи не подадут заявку, диспетчеры об этом не знают. В то же время ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии", - добавил генеральный директор.

Ранее мы писали, что в Киеве постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Сейчас столица уже близка к плановым графикам.

Также РБК-Украина писало о том, что в Киеве и области по состоянию на 25 декабря продолжают применять экстренные отключения света.

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