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Екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму, - КМДА

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Київ, Вівторок 27 грудня 2022 19:25
Екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму, - КМДА Фото: екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ситуація електроенергією у столиці залишається складною. Продовжуються екстрені відключення світла і в таких реаліях кияни житимуть всю зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва в ефірі телеканалу "Київ".

"Ми пам'ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати але цілодобові роботи енергетиків забезпечила нам ту ситуацію в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються", - сказав Пантелеєв.

Також він додав, що вихідні є специфічними днями, зменшується навантаження, менше споживання, ніж у будні.

"Ситуація не проста та ми бачимо це у будні дні, продовжуються обмеження, продовжуються відключення, вони не є плановими а більшою мірою екстреними. В таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так щоб мешканцям було комфортно але все залежить не тільки від енергетиків", - підкреслив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у Києві та області 27 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Складені раніше графіки все ще не діють.

Також раніше ми писали, що електрикам вдалося перерозподілити електроенергію, тому всі райони Києва мають періодичні включення світла. Але аварійні відключення та ремонти продовжаться.

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КМДА Київ відключеня світла Електроенергія
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