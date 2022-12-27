Все еще без графиков. В Киеве и области экстренные отключения света

В Киеве и области 27 декабря продолжают применять экстренные отключения света. Составленные ранее графики все еще бездействуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, как вчера объяснили в YASNO, электрикам удалось перераспределить электроэнергию, поэтому все районы Киева имеют периодические включения света. Но аварийные отключения и ремонты продолжатся.

Добавим, что также мы писали о том, что столица уже близка к плановым графикам.

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