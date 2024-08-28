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Экстренные отключения отменены: по Украине возвращаются графики

Среда 28 августа 2024 11:18
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Экстренные отключения отменены: по Украине возвращаются графики Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине отменены экстренные отключения электроэнергии. Отныне регионы возвращаются к графикам стабилизационных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго" возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Обновлено 11:23

Компания "Укрэнерго" сообщила, что высокое потребление электроэнергии, вызванное жарой, продолжается в большинстве регионов Украины. Вчера, 27 августа, максимальный уровень потребления был зафиксирован в дневные часы, и он остался на том же уровне, что и в предыдущий день - 26 августа.

После массированной воздушной атаки российских войск на энергосистему в понедельник, 26 августа, в Украине продолжают действовать меры ограничения потребления. Сегодня утром во многих регионах были введены графики аварийных отключений, из-за чего предварительно согласованные облэнерго графики отключений не действовали.

С 11:00 аварийные отключения были отменены, но до конца суток объемы ограничений потребления увеличены. В большинстве регионов одновременно будут действовать три очереди отключений.

Обстрел энергетики Украины

26 августа российские войска совершили атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к повреждению энергообъектов в 15 областях. Подробнее о массированном ударе врага и его последствиях читайте в материале РБК-Украина.

В результате этого ситуация с электроснабжением в регионах значительно усложнилась. Энергетики вынуждены были вернуться к графикам почасовых ограничений, а также вводить экстренные отключения из-за дефицита электроэнергии, особенно в пиковые часы потребления.

О том, как долго будут продолжаться жесткие отключения электроэнергии в Украине, читайте в материале РБК-Украина.

Детальнее о последней ситуации со светом по областям - в материале РБК-Украина.

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