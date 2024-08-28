С графиками и без. По Украине вводят изменения в отключениях света

Графики отключения света не работают в Киеве и в ряде областей Украины. В некоторых регионах ввели аварийные отключения света, а в ряде областей - отменили графики.

Детальнее о ситуации со светом по областям - в материале РБК-Украина.

Сегодня, по предварительным сообщениям "Укрэнерго", отключения света должны действовать на протяжении всего дня. Планировалось, что одновременно будут выключать две очереди.

Аварийные отключения

Утром 28 августа в Киеве и части областей Украины ввели аварийные отключения света, а в некоторых регионах - частично. В таких случаях графики почасовых отключений света не действуют.

Так, в ДТЭК сообщили, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Донецкой областях введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение издало "Укрэнерго".

Также экстренные ограничения ввели (по данным облэнерго):

Николаевская область: экстренно отключены 1 и 2 очереди, параллельно действуют графики почасовых отключений в соответствии с анонсированным расписанием.

Кировоградская область: вдобавок к графикам ввели две очереди графика аварийных отключений.

Черниговская область: аварийно отключили 1 и 2 очереди.

Черкасская область: применили графики аварийных отключений, продолжают действовать графики почасовых отключений.

Харьковская область: одновременно применяются графики почасовых и аварийных отключений. Облэнерго предупреждает, что длительность отключений может увеличиваться.

Полтавская область: применили аварийные отключения электроснабжения. Это касается 1 и 2 очередей из 10.

Отмена ограничений

Кроме того, в ряде областей на западе Украины были отменены графики стабилизационных отключений света. Речь идет об Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской области.

В Тернопольской и Волынской областях, по указанию "Укрэнерго", с 3:00 отменены графики ограничений.